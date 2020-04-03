В Окружном административном суде Киева зарегистрировано заявление, в котором истец просит запретить спикеру Верховной Рады подписывать закон о рынке земли, сообщили в пресс-службе суда 3 апреля

Принятый Верховной Радой непопулярный закон о рынке сельхозземель позволит иностранным гражданам скупать украинские угодья. Международные кредиторы выдвинули принятие этого закона условием для получения кредитов, без которых украинская экономика может рухнуть.

«Истец, в частности, просит ОАСК запретить председателю Верховной Рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать любые действия, направленные на подписание закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (принятого 31 марта)», — отмечается в сообщении суда.

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Ранее Всемирный банк (ВБ) заявил, что украинская власть должна пересмотреть скандальный закон о рынке земли.

В частности, ВБ требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц, называя это критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами.