В столице, где самая сложная ситуация среди всех регионов Украины, первый человек скончался от COVID-19

Как написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, в городе зафиксирован 161 случай заражения.

«За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано ещё 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер один человек, 70-летний мужчина», — написал он. Киевские врачи отказали в госпитализации пациенту с подтвержденным коронавирусом © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

По его данным, заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов, 12 пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели и выписаны домой.

Экспресс-тесты в столице сделали почти 2200 киевлянам. Лабораторно обработано 1202 образцов. Ещё 404 образцов на исследовании в Киевском городском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины. Кроме того, как сообщил Кличко, в городе начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление лёгких.