По информации бывшего министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, на фоне эпидемии на Родину вернулись более 270 тысяч украинцев

Политик уточнил, что данные получены от Госпогранслужбы в ответе на запрос. МИД назвал число украинцев, которые лечатся за границей от коронавируса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«В марте миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер», — написал в Telegram-канале бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Он также отметил, что до вируса амплитуда миграционного сальдо постоянно росла: в декабре возвращение было наиболее массовым, в январе — наиболее массовый выезд.

29 марта правительство Украины приняло решение, что все люди, вернувшиеся из-за рубежа, должны в обязательном порядке соблюдать режим обсервации для сдерживания распространения эпидемии.