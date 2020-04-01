В Ленинградской области полицейские задержали гражданку Украины, которая решила скрыться после получения положительного результата теста на COVID-19. Об этом в среду, 1 марта, сообщает издание «Фонтанка»

Жительница Санкт-Петербурга, 24-летняя гражданка Украины Наталья, была задержана примерно в 6:00 в Луге в автомобиле такси. Находясь в больнице Святого Георгия на обследовании, она узнала, что заражена коронавирусом, и решила сбежать.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме украинки в такси находилась еще одна пассажирка. Ее и водителя автомобиля изолировали на две недели. О том, будет ли в отношении беглянки возбуждено уголовное дело, пока не сообщается.

Согласно последним данным, в России официально зарегистрировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались, 190 выздоровели.