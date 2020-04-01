Жительница Санкт-Петербурга, 24-летняя гражданка Украины Наталья, была задержана примерно в 6:00 в Луге в автомобиле такси. Находясь в больнице Святого Георгия на обследовании, она узнала, что заражена коронавирусом, и решила сбежать.
Когда полицейские узнали о побеге, они прибыли на съемную квартиру девушки, но ее там не было. Тогда к розыску беглянки подключился Центр по противодействию экстремизму. Совместно с сотрудниками ГИБДД они выследили такси, на котором она передвигалась.
Кроме украинки в такси находилась еще одна пассажирка. Ее и водителя автомобиля изолировали на две недели. О том, будет ли в отношении беглянки возбуждено уголовное дело, пока не сообщается.
Согласно последним данным, в России официально зарегистрировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались, 190 выздоровели.