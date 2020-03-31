«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал он.
Также Шмыгаль заявил, что в первую очередь необходимо поддержать граждан, которые остались без заработка. В то же время, по его словам, после Пасхи Кабмин примется за дальнейшие экономические решения с учетом динамики распространения заболевания.