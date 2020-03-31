Кабинет министров Украины рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики. Об этом вечером 30 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу «Свобода слова»

СНБО запустил электронную карту распространения коронавируса на Украине и в мире © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сказал он.

Также Шмыгаль заявил, что в первую очередь необходимо поддержать граждан, которые остались без заработка. В то же время, по его словам, после Пасхи Кабмин примется за дальнейшие экономические решения с учетом динамики распространения заболевания.