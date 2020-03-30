В Николаевской области на скамью подсудимых сядет экс-директор коммунального предприятия, который снабжал школы и детсады региона фальсифицированной молочной продукцией. Об этом 30 марта сообщил отдел коммуникации регионального управления Нацполиции

Бывшего директора обвинили в служебном подлоге, халатности и растрате чужого имущества. Вместе с главным фигурантом по делу проходят и его сообщники — три руководителя предприятий-изготовителей.

Следователи выяснили, что члены преступной группировки выпустили на рынок поддельные сыр, творог и сливочное масло. Фальсификат поставлялся в 120 учебных заведений Николаевской области.

Супруга Зеленского захотела напоить украинских школьников молоком и нарвалась на гневную отповедь © 4s Milk / flickr

Как пишет издание «Факты», в области это громкое уголовное дело назвали «маргариновым скандалом». При этом некоторые СМИ утверждали, что причиной этого скандала стала недобросовестная конкуренция между изготовителями молочной продукции.