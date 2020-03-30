Бывшего директора обвинили в служебном подлоге, халатности и растрате чужого имущества. Вместе с главным фигурантом по делу проходят и его сообщники — три руководителя предприятий-изготовителей.
Следователи выяснили, что члены преступной группировки выпустили на рынок поддельные сыр, творог и сливочное масло. Фальсификат поставлялся в 120 учебных заведений Николаевской области.
Деньги предприятия, выделенные на закупку продукции, они присвоили себе. Ущерб составил, по оценкам следствия, порядка двух миллионов гривен (свыше пяти миллионов рублей).
Как пишет издание «Факты», в области это громкое уголовное дело назвали «маргариновым скандалом». При этом некоторые СМИ утверждали, что причиной этого скандала стала недобросовестная конкуренция между изготовителями молочной продукции.