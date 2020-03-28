Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому линия соприкосновения между ЛНР и Украиной приравнивается по статусу к государственной границе. Текст документа был опубликован 28 марта на его сайте

В Госдуме предложили приравнять ДНР и ЛНР по объему прав к субъектам России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он определил, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем ЛНР и территории Луганской народной республики, временно находящейся под контролем Киева, приравнивается к статусу государственной границы.

«Установить, что в исключительных случаях и гуманитарных целях для недопущения миграционных процессов допускается въезд с территории Украины на территорию ЛНР лиц, зарегистрированных на территории республики организованными группами с осуществлением принудительной госпитализации лиц с повышенной температурой тела и респираторными симптомами; размещением в обсервационные отделения сроком на 14 дней при отсутствии указанных выше симптомов», — говорится в указе.

Пасечник отметил, въезд может быть осуществлён по мере необходимости, но не чаще 1-го раза в две недели на основании отдельного решения чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР.