Село Комаровка Борзянского района Черниговской области признали очагом вспышки коронавируса. Об этом 28 марта сообщил глава региона Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook, комментируя итоги внеочередного заседания областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Местные органы власти в связи с этим обязуются установить на территории населенного пункта особый режим проведения противоэпидемических мероприятий, а также особый режим въезда и выезда из нее граждан и транспортных средств через два контрольно-пропускных пункта.

Также было принято решение привлечь для работы на КПП медицинских работников и представителей правоохранительных органов, и обеспечить их необходимыми материально-техническими и транспортными средствами.

Помимо этого необходимо информировать местных жителей о границе территорий карантина, об особом режиме пропуска лиц, а также выявить лиц с инвалидностью и людей пожилого возраста, чтобы помочь им с доставкой продуктов или оплатой коммунальных услуг.

Что касается Борзнянской районной больницы, в которой лечится больной коронавирусом, добавил Прокопенко, то она обеспечена лекарственными препаратами и средствами мед защиты, в частности тремя аппаратами искусственной вентиляции легких и двумя наркозно-дыхательными аппаратами.