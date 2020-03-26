Молчанов отметил, что Зеленский был вынужден просить помощи у крупных бизнесменов после того, как правительство Алексея Гончарука не справилось с задачей наполнения бюджета ни в прошлом году, ни в начале нынешнего.
«Карантинные меры только усугубляют ситуацию, усиливают удар по экономике. Так что в условиях отсутствия финансирования со стороны того же МВФ я не исключаю, что Зеленский будет пытаться найти внутренний ресурс для того, чтобы перекрыть убытки», — сказал эксперт.
Он добавил, что «олигархи за это будут требовать какие-то преференции, и еще неизвестно, насколько дорого обойдется Украине такая помощь от них».
Подробнее читайте в интервью Кирилла Молчанова изданию Украина.ру, которое выйдет утром 27 марта