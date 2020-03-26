В начале минувшей недели президент Владимир Зеленский встретился с украинскими олигархами и попросил у них деньги на борьбу с коронавирусом — около полумиллиарда долларов.
По словам Белашко, модель взаимоотношений Ахметова с властью заключается в том, что он дает деньги, а взамен получает то, что хочет.
«Насколько я понимаю, это была 65-процентная пошлина на поставляемый из России энергоресурс. То есть суть такая: у Коломойского есть энергоемкие предприятия, а у Ахметова есть шахты, электростанции, и он заинтересован в том, чтобы продавать все это, "нажитое непосильным трудом", по хорошей цене. Коломойский не хочет покупать по цене Ахметова и начал покупать напрямую в России», — рассказал политолог.
Белашко добавил, что Игорь Коломойский был спонсором Зеленского во время президентской кампании. После того как Зеленский пришел к власти, предприятия олигарха получили возможность покупать дешевый уголь, электроэнергию и газ в России.