Украинский олигарх Ринат Ахметов, согласившись дать деньги на борьбу с коронавирусом, надеется, что взамен власть установит пошлины на поставки энергоресурсов из России. Об этом 26 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

«Уважили старика». Белашко объяснил, почему Коломойский стал куратором именно Запорожской области © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский встретился с украинскими олигархами и попросил у них деньги на борьбу с коронавирусом — около полумиллиарда долларов.

По словам Белашко, модель взаимоотношений Ахметова с властью заключается в том, что он дает деньги, а взамен получает то, что хочет.

«Насколько я понимаю, это была 65-процентная пошлина на поставляемый из России энергоресурс. То есть суть такая: у Коломойского есть энергоемкие предприятия, а у Ахметова есть шахты, электростанции, и он заинтересован в том, чтобы продавать все это, "нажитое непосильным трудом", по хорошей цене. Коломойский не хочет покупать по цене Ахметова и начал покупать напрямую в России», — рассказал политолог.

Белашко добавил, что Игорь Коломойский был спонсором Зеленского во время президентской кампании. После того как Зеленский пришел к власти, предприятия олигарха получили возможность покупать дешевый уголь, электроэнергию и газ в России.