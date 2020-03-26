Задержание экс-главы министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары по подозрению в убийстве бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого попало на видео. Его опубликовали 25 марта на YouTube-канале Нацполиции

На кадрах сотрудник полиции сообщает бывшему министру о подозрении. Они стоят возле автомобиля, на обоих надеты медицинские маски.

Кожару доставили в суд для избрания меры пресечения.

Бывший министр иностранных дел Украины мог убить человека © commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 pl/Michał Józefaciuk | Перейти в фотобанк Антон Геращенко. Экс-министру вменяют умышленное убийство Старицкого.

Тело бывшего главы телеканала с огнестрельным ранением было обнаружено в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в конце февраля. Накануне экс-министр и его жена распивали спиртные напитки вместе со Старицким. В руке у погибшего был зажат пистолет, однако полицейские усомнились, что это было самоубийство.

Очевидцы рассказали, что Кожара нередко стрелял пьяным во дворе.