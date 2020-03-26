На кадрах сотрудник полиции сообщает бывшему министру о подозрении. Они стоят возле автомобиля, на обоих надеты медицинские маски.
Кожару доставили в суд для избрания меры пресечения.
О задержании Кожары накануне сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Экс-министру вменяют умышленное убийство Старицкого.
Тело бывшего главы телеканала с огнестрельным ранением было обнаружено в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в конце февраля. Накануне экс-министр и его жена распивали спиртные напитки вместе со Старицким. В руке у погибшего был зажат пистолет, однако полицейские усомнились, что это было самоубийство.
Очевидцы рассказали, что Кожара нередко стрелял пьяным во дворе.