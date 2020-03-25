В Тернопольской области от коронавируса скончался мужчина, который, по предварительным данным, заразился на похоронах. Об этом 25 марта сообщается на сайте мэрии Тернополя

«Выражаем соболезнования родным и близким умершего жителя села Ковалевка Монастырисского района 1952 г.р.», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что пациент заболел 13 марта и был госпитализирован в инфекционное отделение. Через десять дней его перевели в инфекционное отделение Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. Предварительно установлено, что пациент был в контакте с первым заразившимся с летальным исходом, пациентом из г. Залещики, на похоронах.

В настоящий момент в Тернопольской области остается пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19.