«Выражаем соболезнования родным и близким умершего жителя села Ковалевка Монастырисского района 1952 г.р.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент заболел 13 марта и был госпитализирован в инфекционное отделение. Через десять дней его перевели в инфекционное отделение Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. Предварительно установлено, что пациент был в контакте с первым заразившимся с летальным исходом, пациентом из г. Залещики, на похоронах.
В настоящий момент в Тернопольской области остается пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19.