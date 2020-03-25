«После краткосрочной экспансии происходит обратный процесс: ныне и «Единый центр», и «Свобода», и «Самопомощь» по существу схлопнулись до масштаба местных политических партий. Эту функцию они и выполняют и будут выполнять», — указал эксперт.
Не исключено, полагает политолог, что эстафету во Львове подберет партия Святослава Вакарчука «Голос», которая, кроме Галичины, уже, кажется, нигде не рассчитывает не то что на победу, даже на прохождение в местные советы.
Её роль, как и в прошлом роль «Свободы» против Партии регионов, «Самопомощи» против БПП, будет состоять в оппонировании центральной киевской власти и её видению «украинского проекта», которому Галичина, как всегда, будет противопоставлять собственную региональную повестку, добавил он.