Все западноукраинские региональные проекты с национальными амбициями в конечном итоге всегда откатываются в свои базовые регионы. Об этом рассказал политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Святослав Вышинский: Галичина всегда будет противопоставлять Киеву собственное видение «украинского проекта» © East News, Святослав Вишинський | East News, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк

Не исключено, полагает политолог, что эстафету во Львове подберет партия Святослава Вакарчука «Голос», которая, кроме Галичины, уже, кажется, нигде не рассчитывает не то что на победу, даже на прохождение в местные советы.

Её роль, как и в прошлом роль «Свободы» против Партии регионов, «Самопомощи» против БПП, будет состоять в оппонировании центральной киевской власти и её видению «украинского проекта», которому Галичина, как всегда, будет противопоставлять собственную региональную повестку, добавил он.