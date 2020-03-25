Директор Института Кавказа Александр Искандарян из Еревана считает, что пандемия коронавируса никак не повлияет на внутреннюю и внешнюю политику стран. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 24 марта

Эпидемия страха - 2020. Инструкция по организации зомби-апокалипсиса © СС0, Pixabay

«Что в мире изменится политика и все абсолютно перевернется и будет по-другому [после пандемии коронавируса] — нет, я так не думаю. С эпидемией с большими или меньшими потерями удастся справиться, я надеюсь, и ситуация возвратится в исходную точку», — отметил Искандарян.

Так, он обратил внимание на то, что в Армении был отложен референдум по изменениям в конституцию, который должен был состояться 5 апреля. Если режим чрезвычайного положения в стране по плану будет завершен 14 апреля, то референдум должны провести не менее чем через 50 дней после отмены ЧП.

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