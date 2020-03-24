- Александр, какая сейчас обстановка в Армении в связи с эпидемией коронавируса? Что предпринимают власти?
— В Армении введено чрезвычайное положение до 14 апреля. Запрещается собираться группами больше, чем по 20 человек. Очень серьезно перекрыты сухопутные границы, в нашем случае с Ираном и с Грузией. Они перекрыты для людей, и только грузы могут поступать. Что касается воздушных перевозок, есть список стран, в которых есть серьезные проблемы с коронавирусом, и из этих стран в Армению прилетать нельзя.
Вот сегодня увидел, что в список этих стран добавилась Россия. Это положение, конечно же, не касается граждан Армении и лиц, имеющих вид на жительство. Эти люди могут возвращаться в Армению в любое время.
Но когда люди возвращаются из таких стран, их проверяют, и обычно эти люди самоизолируются на две недели.
Введены элементы цензуры, не разрешается во избежание паники выдавать сведения о распространении коронавируса не из официальных источников.
Реально ситуация не так плоха, как у некоторых из наших соседей. На сегодняшний день обнаружено 194 человека с коронавирусом, 14 из них находятся в больнице. Есть уже несколько выздоровевших. Официально сообщается, что тем, кто в больнице, угрозы жизни нет.
Умерших людей в Армении нет. То есть пока все держится под контролем.
Насчет паники могу сказать только эмпирически по своим ощущениям. Я бы не сказал, что паника ярко выражена. В Ереване супермаркеты работают, продовольственные магазины работают. Ситуация, я бы сказал, обычная. Многие люди в масках, но не думаю, что большинство.
- Что можно сказать о курсе национальной валюты? Не просел ли он?
— Нет, валюта держится примерно так, как она была. Падения валюты нет.
- Если заглянуть в будущее, рано или поздно пандемия закончится. Каким будет мир после коронавируса? Изменится ли политическая расстановка сил?
— Если говорить об Армении, то у нас 5 апреля должен был быть референдум по изменениям в Конституцию. Он отложен, в чрезвычайной ситуации нельзя проводить референдум по Конституции. Соответственно он должен быть проведен не менее чем через 50 дней после отмены чрезвычайного положения, то есть где-то на июнь попадает, если ЧП отменится.
Что касается всего мира, то, кажется, что апокалиптические представления — это результат того, что мы находимся внутри этой незавершенной ситуации. Что в мире изменится политика и все абсолютно перевернется и будет по-другому, нет, я так не думаю.
С эпидемией с большими или меньшими потерями удастся справиться, я надеюсь, и ситуация возвратится в исходную точку.