Власти Армении приняли все возможные меры, чтобы защитить своих граждан от коронавируса, в том числе перекрыв границы и взяв под контроль информационное пространство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян из Еревана

- Александр, какая сейчас обстановка в Армении в связи с эпидемией коронавируса? Что предпринимают власти?

— В Армении введено чрезвычайное положение до 14 апреля. Запрещается собираться группами больше, чем по 20 человек. Очень серьезно перекрыты сухопутные границы, в нашем случае с Ираном и с Грузией. Они перекрыты для людей, и только грузы могут поступать. Что касается воздушных перевозок, есть список стран, в которых есть серьезные проблемы с коронавирусом, и из этих стран в Армению прилетать нельзя.

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Но когда люди возвращаются из таких стран, их проверяют, и обычно эти люди самоизолируются на две недели.

Введены элементы цензуры, не разрешается во избежание паники выдавать сведения о распространении коронавируса не из официальных источников.

Реально ситуация не так плоха, как у некоторых из наших соседей. На сегодняшний день обнаружено 194 человека с коронавирусом, 14 из них находятся в больнице. Есть уже несколько выздоровевших. Официально сообщается, что тем, кто в больнице, угрозы жизни нет.

Умерших людей в Армении нет. То есть пока все держится под контролем.

Насчет паники могу сказать только эмпирически по своим ощущениям. Я бы не сказал, что паника ярко выражена. В Ереване супермаркеты работают, продовольственные магазины работают. Ситуация, я бы сказал, обычная. Многие люди в масках, но не думаю, что большинство.

- Что можно сказать о курсе национальной валюты? Не просел ли он?

— Нет, валюта держится примерно так, как она была. Падения валюты нет.

- Если заглянуть в будущее, рано или поздно пандемия закончится. Каким будет мир после коронавируса? Изменится ли политическая расстановка сил?

— Если говорить об Армении, то у нас 5 апреля должен был быть референдум по изменениям в Конституцию. Он отложен, в чрезвычайной ситуации нельзя проводить референдум по Конституции. Соответственно он должен быть проведен не менее чем через 50 дней после отмены чрезвычайного положения, то есть где-то на июнь попадает, если ЧП отменится.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С эпидемией с большими или меньшими потерями удастся справиться, я надеюсь, и ситуация возвратится в исходную точку.