Во время пандемии коронавируса Евросоюз не справляется со своей главной задачей – обеспечивать функционирование единого европейского рынка. Об этом в эфире местного телевидения заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА Новости во вторник, 24 марта

«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — сказала Кальюлайд.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Однако такие договоренности скорее становились результатом двусторонних переговоров, чем соблюдения общих принципов ЕС. Так что у многих людей сейчас есть много вопросов по поводу солидарности в Европейском союзе», — добавила президент.

Согласно последним данным, в Эстонии насчитывается 352 случая заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели.