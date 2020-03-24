«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — сказала Кальюлайд.
Она отметила, что многие государства готовы пропускать товары через свои границы. В частности, с Эстонией активно сотрудничает Германия, которая, кроме того, создала все условия для быстрого возвращения морем граждан республики, застрявших на немецко-польской границе.
«Однако такие договоренности скорее становились результатом двусторонних переговоров, чем соблюдения общих принципов ЕС. Так что у многих людей сейчас есть много вопросов по поводу солидарности в Европейском союзе», — добавила президент.
Согласно последним данным, в Эстонии насчитывается 352 случая заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели.