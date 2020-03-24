Житель Житомира, проходящий лечение от коронавируса в местной больнице, рассказал, что ему приходится жить в «холодильнике». Видеоподтверждение Вадим Оптимист опубликовал на своей странице в Facebook 23 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Вы спросите меня, как я греюсь? На третий день после поступления мне дали одеяло дополнительное. Это, кстати, постельное белье мое, домашнее — его мне передали. Ну и горячий чай — мне передали чайник, и я греюсь горячим чаем», — рассказал мужчина.

В комментарии пользователи возмутились таким условиям содержания пациентов в медучреждении: «При такой температуре и клеенке на кровати и здоровый воспалением легких заболеет!», «О каком выздоровлении может быть речь в таком карцере? Там с обычной простудой можно загнуться!!!», «Медицина Украины в одном видео», «Это ужас какой-то», «Вы очень хорошо держитесь для таких условий. А лечение меня убивает…», «Это просто недопустимо, это ж не карцер!», «Он от условий погибнет, а не от коронавируса» и др.