На записи пациент продемонстрировал термометр, показывавший температуру в палате 16 градусов, притом что регулятор батареи отопления был установлен на максимум.
«Вы спросите меня, как я греюсь? На третий день после поступления мне дали одеяло дополнительное. Это, кстати, постельное белье мое, домашнее — его мне передали. Ну и горячий чай — мне передали чайник, и я греюсь горячим чаем», — рассказал мужчина.
В комментарии пользователи возмутились таким условиям содержания пациентов в медучреждении: «При такой температуре и клеенке на кровати и здоровый воспалением легких заболеет!», «О каком выздоровлении может быть речь в таком карцере? Там с обычной простудой можно загнуться!!!», «Медицина Украины в одном видео», «Это ужас какой-то», «Вы очень хорошо держитесь для таких условий. А лечение меня убивает…», «Это просто недопустимо, это ж не карцер!», «Он от условий погибнет, а не от коронавируса» и др.