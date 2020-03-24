В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 в Армении до 14 апреля было введено чрезвычайное положение. В рамках этого режима запрещается собираться группами более 20 человек, в частности, были перекрыты сухопутные границы с Ираном, Грузией и Россией. При этом ограничения не касаются грузоперевозок.
Воздушные пассажирские рейсы были запрещены с рядом стран с «серьезными проблемами с коронавирусом».
«Введены элементы цензуры: не разрешается во избежание паники выдавать сведения о распространении коронавируса не из официальных источников. Реально ситуация не так плоха, как у некоторых из наших соседей. На сегодняшний день обнаружено 194 человека с коронавирусом, 14 из них находятся в больнице. Есть уже несколько выздоровевших… Умерших людей в Армении нет», — сообщил Искандарян.
По его мнению, паники среди населения не наблюдается — «ситуация обычная». Он отметил, что многие люди носят медицинские маски, но большинство все же их не использует.
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