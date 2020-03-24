Директор Института Кавказа Александр Искандарян из Еревана рассказал, как режим чрезвычайного положения в Армении отразился на жизнь граждан. Он поделился своими наблюдениями в интервью с изданием Украина.ру 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Воздушные пассажирские рейсы были запрещены с рядом стран с «серьезными проблемами с коронавирусом».

«Введены элементы цензуры: не разрешается во избежание паники выдавать сведения о распространении коронавируса не из официальных источников. Реально ситуация не так плоха, как у некоторых из наших соседей. На сегодняшний день обнаружено 194 человека с коронавирусом, 14 из них находятся в больнице. Есть уже несколько выздоровевших… Умерших людей в Армении нет», — сообщил Искандарян.

По его мнению, паники среди населения не наблюдается — «ситуация обычная». Он отметил, что многие люди носят медицинские маски, но большинство все же их не использует.

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