Отмечается, что журналисты отобрали по стране 29 образцов меда, чтобы проверить в лаборатории их качество. В Бремене был проведен анализ, который показал, что в 12 образцах есть чужеродные примеси.
«Результаты в украинской лаборатории показали, что в большинстве образцов превышено содержимое оксиметилфурфурола — опасного канцерогена, который может вызвать рак. Уровень канцерогена растет, если мед разогревать выше 40 градусов. Так часто делают, чтобы дешевый мед из подсолнечника или рапса стал похожим на липовый», — говорится в сюжете.
Общий результат показал, что на Украине из 29 образцов в 13 мед не отвечал нормам качества и безопасности. В пяти образцах нашли антибиотики, в 12 — сахарные сиропы, а в некоторых пробах нашли все одновременно. Итого лишь в семи банках оказался натуральный мед.