На Украине только четверть добываемого меда проходит проверку, чтобы уехать на экспорт, остальная часть без проверки попадает на полки магазинов. Об этом говорится в сюжете ТСН, который 22 марта был опубликован в YouTube

Эксперт объяснил, почему украинцам подсовывают китайский сироп вместо элитного меда © Gingy Db / flickr

«Результаты в украинской лаборатории показали, что в большинстве образцов превышено содержимое оксиметилфурфурола — опасного канцерогена, который может вызвать рак. Уровень канцерогена растет, если мед разогревать выше 40 градусов. Так часто делают, чтобы дешевый мед из подсолнечника или рапса стал похожим на липовый», — говорится в сюжете.

Общий результат показал, что на Украине из 29 образцов в 13 мед не отвечал нормам качества и безопасности. В пяти образцах нашли антибиотики, в 12 — сахарные сиропы, а в некоторых пробах нашли все одновременно. Итого лишь в семи банках оказался натуральный мед.