В условиях эпидемии коронавируса государство и бизнес должны тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не трупов. Об этом 22 марта заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец в эфире «112.ua»

Илья Емец. Биографическая справка © Cardio ua / wikimedia По его словам, из-за распространения коронавируса Украине нужны экспресс-тесты и вирусологические лаборатории, которых не хватает даже с учетом помощи Китая. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались.