«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. <…> Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас — я не шучу и не пугаю — которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — подчеркнул министр.
По его словам, из-за распространения коронавируса Украине нужны экспресс-тесты и вирусологические лаборатории, которых не хватает даже с учетом помощи Китая.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались.