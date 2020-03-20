Существует немало признаков наступления очередного мирового экономического кризиса:

Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Цикличность. Если от предыдущего кризиса прошло от семи до 12 лет, то это само по себе повод для осторожных инвесторов сократить рискованные позиции и вывести капитал из развивающихся экономик в защищенные активы. Не случайно отток капитала растет.

2. Торможение экономического роста. Экономика растет все медленнее и в США, и в Европе, особенно в локомотиве Евросоюза — Германии, и в России, и даже в Китае. Естественно, падают и темпы роста мировой экономики.

3. Снижение уверенности в завтрашнем дне. Падают все индикаторы, которые прямо или косвенно характеризуют уверенность экономических субъектов в дальнейшем экономическом росте: индикаторы PMI (индексы менеджеров по закупкам), продажи инвестиционных товаров и товаров длительного пользования.

4. Падение индикаторов денежного рынка. Самый заметный из них — инверсия спреда между краткосрочными (2 года) и долгосрочными (10 лет) госбумагами США. В норме доходность долгосрочных бумаг выше, если же выше доходность краткосрочных бумаг, то налицо явный признак кризиса. Это эмпирическое правило неплохо работало на протяжении последних трех десятилетий.

Причины

Причиной кризиса является достижение мировой экономикой «пределов роста» по долгам, ресурсам и экологии. Проявляется кризис в падении фондоотдачи, то есть в снижении нормы прибыли на вложенный капитал. Кризисы не повторяются по одному и тому же сценарию. Кризис 1997 года затронул в основном Юго-Восточную Азию, а в 2008 году охватил все хоть сколько-нибудь крупные экономики мира. И развивался он быстро и практически синхронно — глобализация в этом вопросе себя проявила.

Вирусно-нефтяной кризис. Потери и выгоды Украины © AP, Vincent Yu | AP, Vincent Yu | Перейти в фотобанк

Аналитики уже говорят о повторении самого неблагоприятного сценария 2008 года. Поводом для пессимизма на рынках послужили результаты очередного двухдневного заседания ФРС, на котором не были приняты существенные стимулирующие меры. В своем заявлении ФРС не стала пересматривать прогноз по восстановлению экономики США и отметила «значительные риски» для мировой экономики в связи с ситуацией на финансовых рынках.

Есть вероятность, что кризис будет даже более длительным и тяжелым, чем предыдущий, который сам по себе был самым тяжелым падением со времен Великой депрессии 1920-1930-х годов. Долгов в мире за десять лет стало только больше, а инструментов для борьбы с кризисом у властей США и других развитых стран — меньше. Одним из важнейших свойств глобального экономического кризиса является то, что его развитие — самоподдерживающийся процесс. Будучи один раз запущен, он развивается быстро и необратимо.

При этом скорость падения фондового рынка (и стоимость широкого класса других активов), как правило, заметно выше, чем скорость роста после прохождения пресловутого дна.