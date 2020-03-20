В условиях пандемии коронавируса стало очевидным, что бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун совершила преступление, инициировав медицинскую реформу в стране. Об этом экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш заявил в интервью изданию Украина.ру 18 марта

Евгений Филиндаш: На Украине смогут объявить режим ЧП — видео ©

По словам Филиндаша, на Украине была «в принципе неплохая» медсистема Николая Семашко, доставшаяся стране в наследство от СССР. Она, в частности, была заточена под борьбу с различными эпидемиями.

«Ульяна Супрун, которая в народе получила прозвище "Доктор Смерть", на протяжении нескольких лет уничтожала медицинскую систему… В том числе Супрун успешно ликвидировала Санэпидемслужбу в Украине. И сейчас, наверное, все <…> понимают, что это по сути преступление было, в условиях теперешних, когда у нас эпидемия коронавируса на пороге», — сказал экс-нардеп.

На сегодняшний день на Украине зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. Двое из инфицированных скончались.