Клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких, от которых часто зависит жизнь пациентов, стали печатать на 3D-принтере в Италии. Об этом на днях сообщает Naked Science

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк изготавливает важные детали для аппаратов ИВЛ.

Пока клапаны печатают всего на шести принтерах, но фирмы подобного профиля скоро могут присоединиться, и темпы производства запчастей к аппаратам искусственной вентиляции легких увеличатся.

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за последние сутки. Количество умерших выросло на 475. Всего в стране погибли 2 тысячи 978 человек. Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Ломбардии.