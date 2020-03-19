Владелец небольшой фирмы, которая предоставляет услуги 3D-печати, проявил инициативу и теперь вместе с итальянскими медиками изготавливает важные детали для аппаратов ИВЛ.
Пока клапаны печатают всего на шести принтерах, но фирмы подобного профиля скоро могут присоединиться, и темпы производства запчастей к аппаратам искусственной вентиляции легких увеличатся.
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за последние сутки. Количество умерших выросло на 475. Всего в стране погибли 2 тысячи 978 человек. Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Ломбардии.