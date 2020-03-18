Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, каким образом коронавирус стал спасением для украинской власти. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру 17 марта

Владимир Скачко объяснил, почему коронавирус выгоден украинской власти - видео ©

По мнению Скачко, коронавирус стал спасителем для украинской власти.

«Коронавирус и чрезвычайщина, попытки ввести чрезвычайное положение и запретить любые телодвижения — политические, социальные, общественные — это спасение для режима [президента Украины Владимира] Зеленского… Для кого-то коронавирус — трагедия (в том числе для украинцев рядовых), но для властей и кошельков это спасение», — заявил журналист.

По его словам, в сложившейся ситуации образовался некий внутриукраинский консенсус между главой МВД Арсеном Аваковым, Зеленским, олигархами, «соросятами», порохоботами и «поросятами» (как пояснил Скачко, это соединение порохоботов и «соросят»).

Эксперт пояснил, что карантин и ЧП для всех этих групп — шанс отсрочить выяснение отношений и попытаться выполнить «поставленные перед ними задачи» в виде распродажи земли Украины и получении процентов.