В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения с целью защиты граждан от коронавируса. Кроме того, с 19 марта на карантин закрываются такие города как Нур-Султан и Алматы.
«Самолет из Минска (летел в Нур-Султан — ИФ-К) сегодня в четыре утра (01:00 мск) сел в Караганде. Нам сказали, чтобы посадили в Караганде. Это решение правительства», — сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
На борту находились 67 человек, все они направлены на карантин.
Согласно последним данным, в Казахстане зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом.