Самолет, летевший из Минска в Нур-Султан, сел в аэропорту Караганды. Всех пассажиров, летевших этим рейсом, поместили на карантин, передает "Интерфакс-Казахстан" в среду, 18 марта

Новые времена. Явление Коронавируса народам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Самолет из Минска (летел в Нур-Султан — ИФ-К) сегодня в четыре утра (01:00 мск) сел в Караганде. Нам сказали, чтобы посадили в Караганде. Это решение правительства», — сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

На борту находились 67 человек, все они направлены на карантин.

Согласно последним данным, в Казахстане зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом.