Бывшего генерального секретаря НАТО Хавьера Солана госпитализировали в одну из больниц Мадрида с диагнозом коронавирус . Об этом 14 марта сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники

Заподозрив Covid-19, Солана прошел тесты, результаты которых оказались положительными. По информации агентства, 77-летний бывший глава Альянса чувствует себя хорошо. Пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора Хавьер Солана занимал с декабря 1995 по октябрь 1999 года. Политолог Цинкер рассказал о финансовых потерях Израиля из-за коронавируса © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк Дональд Трамп согласился пройти тест на коронавирус. Хозяин Белого дома на минувшей неделе принял делегацию из Бразилии, у трех членов которой позднее выявили коронавирусную инфекцию. Тесты возглавлявшего делегацию президента Жаира Болсонару дали негативный результат.