Заподозрив Covid-19, Солана прошел тесты, результаты которых оказались положительными.
По информации агентства, 77-летний бывший глава Альянса чувствует себя хорошо.
Пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора Хавьер Солана занимал с декабря 1995 по октябрь 1999 года.
Накануне The Time сообщила, что президент США Дональд Трамп согласился пройти тест на коронавирус.
Хозяин Белого дома на минувшей неделе принял делегацию из Бразилии, у трех членов которой позднее выявили коронавирусную инфекцию.
Тесты возглавлявшего делегацию президента Жаира Болсонару дали негативный результат.