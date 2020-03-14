Заподозрив Covid-19, Солана прошел тесты, результаты которых оказались положительными.

По информации агентства, 77-летний бывший глава Альянса чувствует себя хорошо.

Пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора  Хавьер Солана занимал с декабря 1995 по октябрь 1999 года.

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© РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк
Накануне The Time сообщила, что президент США Дональд Трамп согласился пройти тест на коронавирус.

Хозяин Белого дома на минувшей неделе принял делегацию из Бразилии, у трех членов которой позднее выявили коронавирусную инфекцию.

Тесты возглавлявшего делегацию президента Жаира Болсонару дали негативный результат.

 

 