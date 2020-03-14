«Сколько бы мы здесь ни упражнялись в красноречии, у Киева есть непротиворечивая, абсолютно монолитная позиция по этому вопросу. Позиция Зеленского в этом практически ничем не отличается от позиции Порошенко», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Россия до сих пор не определилась с тем, что она хочет в вопросе Донбасса, и какой вариант был бы ей более выгоден: вернуть его в состав Украины, оставить независимым или включить в состав РФ.
«Не очень ясно, что нам выгодно — чтобы Донбасс интегрировался обратно в Украину? Но на каких условиях? Изменения в конституцию? Но что дадут эти изменения в конституцию? Неясно. А какой должна быть Украина после этого? Четкого видения нет», — пояснил Михеев.
Позиция Запада, добавил политолог, в этом вопросе не изменяется: он хочет, чтобы Россия уступила, а в идеале, чтобы антироссийский режим на Украине существовал бы на российские деньги.