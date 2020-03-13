«С пятницы, 13 марта, в 00:00 приостанавливаются авиаперелеты в европейские страны, в которых распространяется коронавирус. В данном случае — в Испанию и Францию (у нас есть два авиарейса — Барселона и Париж). А с воскресенья, в 00:00 приостанавливается полностью авиасообщение с европейской стороной», — заявил премьер.
По словам Кику, власти Молдавии будут следить за развитием ситуации, чтобы в случае необходимости отменить авиасообщение и с другими странами.
При этом отмечается, что иностранные граждане не могут использовать авиатранспорт для посещения Молдавии. Исключение — аккредитованные дипломаты и граждане, у которых есть вид на жительство в республике.