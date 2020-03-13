Кишенев приостанавливает авиасообщение с Испанией и Францией из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику, передает Sputnik Молдова

«С пятницы, 13 марта, в 00:00 приостанавливаются авиаперелеты в европейские страны, в которых распространяется коронавирус. В данном случае — в Испанию и Францию (у нас есть два авиарейса — Барселона и Париж). А с воскресенья, в 00:00 приостанавливается полностью авиасообщение с европейской стороной», — заявил премьер.

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При этом отмечается, что иностранные граждане не могут использовать авиатранспорт для посещения Молдавии. Исключение — аккредитованные дипломаты и граждане, у которых есть вид на жительство в республике.