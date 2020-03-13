Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении местных чиновников, проигнорировавших постановление Кабмина Украины о карантине по всей территории страны из-за коронавируса, передает Интерфакс-Украина 12 марта

Мэра Харькова призвали отказаться от произвола в связи с карантином © beztabu.net

Тем не менее в Харькове 12 марта учебный процесс в школах был продолжен, а детские сады остались открыты. Как объяснил мэр города Геннадий Кернес, в школах уровень заболеваемости ОРВИ шел на спад, а родителям некуда деть детей на время трехнедельного карантина.

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В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело против чиновников Харьковского горсовета. Досудебное расследование начато по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями. В случае доказательства вины чиновникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В тот же день в Харьковской мэрии заявили, что уже с 13 марта в городе будут закрыты все детские сады и школы, согласно карантинным требованиям.