Карантин во Львове: Садовый попросил работодателей отпустить домой сотрудников с маленькими детьми
Карантин во Львове: Садовый попросил работодателей отпустить домой сотрудников с маленькими детьми
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По словам Кучера, накануне вечером местные власти получили постановление Кабинета министров «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».

Он напомнил, что согласно постановлению в связи с карантином посещение учебных заведений на всей территории Украины запрещается, а учебные заведения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин.

«Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение Минздрава», — написал Кучер.