Губернатор Харьковской области Алексей Кучер потребовал от мэра Харькова Геннадия Кернеса выполнить постановление Кабмина, которое гласит о необходимости закрыть школы и детсады на карантин для противодействия коронавирусу до 3 апреля. Об этом 12 марта он написал на своей странице в Facebook

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Он напомнил, что согласно постановлению в связи с карантином посещение учебных заведений на всей территории Украины запрещается, а учебные заведения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин.

«Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение Минздрава», — написал Кучер.