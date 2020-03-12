По словам Кучера, накануне вечером местные власти получили постановление Кабинета министров «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
Он напомнил, что согласно постановлению в связи с карантином посещение учебных заведений на всей территории Украины запрещается, а учебные заведения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин.
«Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение Минздрава», — написал Кучер.