Члены обеих палат федерального парламента Канады создали группу дружбы с Украиной, в которую вошли более сотни законодателей. Об этом сообщил депутат от Либеральной партии Иван Бейкер, которого избрали председателем группы, передает «Укринформ» 10 марта

Канада потратит 1,5 миллиона долларов на укрепление украинской полиции © CC0, Pixabay

«Эта группа является одной из крупнейших и самых активных парламентских групп дружбы, ведь в нее входят более 100 представителей разных партий… Канада находится на передовой международной поддержки украинских демократических, экономических и оборонных реформ, а также суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Бейкер.

По его словам, задачами группы являются создание площадки для обмена идеями между канадскими и украинскими парламентариями, а также развитие политических, экономических и культурных отношений между странами.

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В предыдущем составе федерального парламента Канады в течение 2015-2019 годов желание присоединиться к группе дружбы с Украиной выразили 84 законодателя.