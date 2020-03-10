В обеих палатах канадского парламента заседают 443 депутата. В этом году стать членом группы дружбы с Украиной вызвалась почти четверть законодателей.
«Эта группа является одной из крупнейших и самых активных парламентских групп дружбы, ведь в нее входят более 100 представителей разных партий… Канада находится на передовой международной поддержки украинских демократических, экономических и оборонных реформ, а также суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Бейкер.
По его словам, задачами группы являются создание площадки для обмена идеями между канадскими и украинскими парламентариями, а также развитие политических, экономических и культурных отношений между странами.
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В предыдущем составе федерального парламента Канады в течение 2015-2019 годов желание присоединиться к группе дружбы с Украиной выразили 84 законодателя.