Во Франции в возрасте 90 лет умер шведский актер Макс фон Сюдов, сообщила его жена Катрин фон Сюдов изданию Paris Match

«С разбитым сердцем и бесконечной печалью мы испытываем крайнюю боль и объявляем вам об уходе Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года», — сообщила она.

Фон Сюдов стал известен после того, как сыграл в фильмах шведского режиссера Ингмара Бергмана. В одном из них — «Седьмой печати» — он исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл со Смертью партию в шахматы.

Сюдов также сыграл во многих знаменитых американских фильмах, например, «Дюне», «Экзорцисте», «Трех днях Кондора», «Особом мнении» и «Острове проклятых».

Одной из последних ролей Сюдова была роль лорда Бриндена в сериале «Игра престолов». Последней же работой фон Сюдова в кино стала роль во французско-бельгийском фильме «Курск» (2018), посвященном катастрофе российской подлодки «Курск» в августе 2000 году.