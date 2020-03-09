Лукашенко напомнил, что Белоруссия не имеет собственных запасов энергоресурсов, поэтому у республики есть все основания активнее заняться развитием электротранспорт.
«Я дошел до того, что публично начал тестировать эти автомобили. Не потому, что мне хотелось показаться в автомобиле или показать вам новый автомобиль. Я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться», — сказал президент.
Ранее он давал поручение создать белорусский электромобиль.
«В прошлом году уже шли заявления, что он уже готов, что его вместо "Теслы" можно тестировать», — вспомнил глава республики.
Ранее Лукашенко публично тестировал электромобиль «Тесла» и даже заявлял, что ему его подарил владелец компании-производителя Илон Маск. Последний, впрочем, опроверг заявление Лукашенко.