После запуска собственной атомной электростанции у белорусов появится больше оснований сесть за руль электромобиля, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с чиновникам в Минске. Об этом написал Sputnik Беларусь 9 марта

Если Минск решит закупать ядерное топливо в США, Белоруссии придется устроить свой Чернобыль — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я дошел до того, что публично начал тестировать эти автомобили. Не потому, что мне хотелось показаться в автомобиле или показать вам новый автомобиль. Я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться», — сказал президент.

Ранее он давал поручение создать белорусский электромобиль.

«В прошлом году уже шли заявления, что он уже готов, что его вместо "Теслы" можно тестировать», — вспомнил глава республики.

Ранее Лукашенко публично тестировал электромобиль «Тесла» и даже заявлял, что ему его подарил владелец компании-производителя Илон Маск. Последний, впрочем, опроверг заявление Лукашенко.