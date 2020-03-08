В пятницу, 7 марта коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована на территории Болгарии. Об этом 8 марта сообщило Болгарское телеграфное агентство

Как отметило медицинское ведомство страны, подтверждены первые два случая заражения новым коронавирусом в стране.

«Информацию подтвердили во время брифинга в Совете министров. Брифинг возглавлял начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски», — отмечает издание.

После обнаружения очага заражения в Италии, инфекция стала быстро расползатся по всем европейским странам. Накануне в ФРГ заявли, что количество зараженных новым коронавирусом за последние сутки возросло на 100 человек. Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Ранее на Восточном побережье США подтвердили первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного коронавирусом.

А на Украине разразился скандал из-за возможного заражения депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина, который общался с заболевшим позже французским политиком. Однако тесты показали, что украинский депутат не заражен вирусами респираторной группы.