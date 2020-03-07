Еще один житель Черновицкой области госпитализирован в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус COVID-19,. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба областной государственной администрации

Западная Украина со 2 по 6.03: коронавирус в Черновцах, первый премьер из Львова и годовщина ликвидации Шухевича © Украина.ру/Стрингер

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.

«Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19», — говорится в сообщении ОГА на странице в Facebook.

Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус в регионе госпитализированы семь человек.

Общее число зараженных коронавирусом в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.