Ранее минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован именно в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
«Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19», — говорится в сообщении ОГА на странице в Facebook.
Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус в регионе госпитализированы семь человек.
Общее число зараженных коронавирусом в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.