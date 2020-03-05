Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун убеждена, что прием на постоянной основе таких препаратов, как корвалол и валидол, не поможет снять эмоциональное напряжение, а только отравит организм. Она написала об этом на своей странице в Facebook 4 марта

Супрун рассказала о пользе стресса © kmu.gov.ua По словам Супрун, такие препараты необходимо принимать только в случае подозрения на сердечный приступ. Компоненты валерианы только имитируют успокоение. Такое же действие имеет алкоголь на начальных стадиях опьянения. Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру Бывшая и.о. главы Минздрава советует просто сохранять спокойствие и набраться сил.