«Такие времена, что многим может захотеться принять 40 капель корвалола или положить валидол под язык, поэтому мы предостерегаем — этого не стоит делать. Почему? Потому что эти лекарства не эффективны для снижения давления и предотвращения сердечных приступов и не успокаивают, а скорее отравляют», — написала она.
По словам Супрун, такие препараты необходимо принимать только в случае подозрения на сердечный приступ. Компоненты валерианы только имитируют успокоение. Такое же действие имеет алкоголь на начальных стадиях опьянения.
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Бывшая и.о. главы Минздрава советует просто сохранять спокойствие и набраться сил.