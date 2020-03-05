В Китае зарегистрирован первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса. Об этом сообщили в больнице «Дитань» Столичного медицинского университета Пекина, передает РИА Новости 4 марта

В Китае мужчина умер из-за повторного заражения коронавирусом © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Лечение больного курировал заведующий отделением интенсивной терапии «Дитаня» Лю Цзин. Он обратил внимание, что у пациента было выявлено расстройство сознания, в связи с чем необходимо учитывать, что вирус, возможно, может поражать центральную нервную систему.

«Больные COVID-19 страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражается печень, почти нарушаются функции других внутренних органов, однако до сегодняшнего дня не было информации, что вирус может поражать центральную нервную систему — это первый подобный случай в мире», — говорится в сообщении.

Пациентом, о котором идет речь, является 56-летний мужчина, поступивший в больницу 24 января. У него диагностировали тяжелую дыхательную недостаточность и вирусную пневмонию. В первые дни врачи провели больному антивирусную и противобактериологическую терапии, однако положительных результатов от лечения не было.

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На 10-й день госпитализации компьютерная томография показала частичные изменения в легких, спустя еще несколько суток у мужчины начали наблюдаться судороги челюстно-лицевых мышц. Эксперты в ходе анализа образца спинномозговой жидкости больного на возможный патоген инфекционного заболевания исключили другие возбудители и обнаружили геном COVID-19.

Проведенные анализы показали наличие нового типа коронавируса в спинномозговой жидкости больного. На основании теста медики поставили пациенту клинический диагноз вирусный энцефалит.

Отмечается, что после двух недель поддержания искусственного дыхания и лечения вирусного энцефалита, болезнь легких пошла на улучшение, а симптомы нервного заболевания исчезли. На 32-й день болезни мужчина был переведен в отделение интенсивной терапии. В конце февраля его выписали из клиники.