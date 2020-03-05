Украинка Анастасия Зинченко, которую президент страны Владимир Зеленский обещал доставить домой вместе с собакой из Уханя, до сих пор находится в Китае. Об этом девушка сообщила 4 марта на своей странице в Instagram

Лесев: Новые Санжары показали, что Украину вообще ничего не склеивает © Facebook, Игорь Лесев

Девушка пожаловалась, что спустя две недели после обещания Зеленского Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая.

«Первого марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. И почему-то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался… Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда наряду стоят уже новые проблемы», — написала Зинченко.

В конце февраля из Китая эвакуировали 45 украинских граждан и 27 иностранцев. Все они находились в карантине в Новых Санжарах, срок которого заканчивается 5 марта.

Настя отказалась от эвакуации, так как ее не брали в самолет из-за домашнего питомца — маленькой собаки. Ей лично позвонил Зеленский и пообещал найти способ эвакуировать ее домой.