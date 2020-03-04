Украина предлагает России и Белоруссии покупать украинское электричество, но не встречает понимания, заявил глава Министерства энергетики и окружающей среды Алексей Оржель. Его слова приводит РИА Новости 4 марта

«Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно — с российской, по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда "Энергоатом" готов продавать электричество, у нас на него достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ», — сказал Оржель.

Он считает такой подход несправедливым, поскольку Россия и Белоруссия хотят поставлять свое электричество на Украину, но от Киева свои рынки закрывают. По мнению главы Минэнерго Украины, необходимо работать на паритетных условиях.

Президент Владимир Зеленский в конце февраля заявлял о необходимости ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину.

Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. Однако позже Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Белоруссии.