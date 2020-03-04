Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и призвал канадский бизнес инвестировать в украинскую инфраструктуру. Об этом 4 марта сообщается на официальном сайте главы государства

Канада хочет избавиться от уроженца Украины из списка самых разыскиваемых нацистских преступников © Public domain подчеркнул Зеленский.

Стороны детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии, а также изучении черных ящиков. Зеленский заявил, что Украина при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из бортовых самописцев.

Также глава государства отметил, что с экономической точки зрения инфраструктура является для Украины приоритетным вопросом, поэтому предложил канадским инвесторам поучаствовать в финансировании. Кроме того, Зеленский проинформировал канадскую делегацию о ситуации в Донбассе.