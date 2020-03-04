«Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, но с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов — за все это мы вам очень благодарны», — подчеркнул Зеленский.
Стороны детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии, а также изучении черных ящиков. Зеленский заявил, что Украина при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из бортовых самописцев.
Также глава государства отметил, что с экономической точки зрения инфраструктура является для Украины приоритетным вопросом, поэтому предложил канадским инвесторам поучаствовать в финансировании. Кроме того, Зеленский проинформировал канадскую делегацию о ситуации в Донбассе.