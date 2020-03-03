Депутаты Одесского облсовета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с требованием провести расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом 3 марта сообщило местное издание «Таймер»

«Реванш не пройдет!»: «Нацкорпус» пикетирует Конституционный суд из-за «людей Януковича» - видео © Telegram-канал "Национальный корпус" Вадим Шкаровский. По его словам, одесситы имеют право знать правду о тех событиях.

«Обсуждение вопроса сопровождалось скандалами. Так, депутат облсовета от БПП Виталий Свичинский предложил добавить в обращение также требование расследовать события 19 февраля 2014 года (когда группа неизвестных побила активистов Евромайдана и журналистов под зданием облсовета) и 3 марта (когда там же проходил митинг активистов Куликова поля)», — говорится в сообщении.

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Однако коллеги предложение Свичинского не поддержали. «За» проголосовали лишь 39 человек.

Ряд представителей националистических организаций, включая главу южного филиала Института национальной памяти Сергея Гуцалюка, пытались сорвать голосование. Гуцалюк, в частности, пригрозил депутатам, которые поддержат проект решения, что «рано или поздно им придется отвечать перед обществом, так как Одесса — это Украина».