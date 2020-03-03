Россия никогда не наказывала элиты постсоветских стран за нарушение взятых ими на себя обязательств и формирование русофобских концепций. В результате многие местные элиты решили, что Россия обречена предоставлять им ресурсы. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: Лукашенко мало чем отличается от русофобов Украины © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Россия должна вести себя как сильный игрок, прежде всего на постсоветском пространстве — тогда её будут уважать, к ней потянутся, начнут формироваться по-настоящему пророссийские и прорусские элиты, подчеркнул политолог.

Но когда бывший посол РФ Суриков одобрял арест пророссийских публицистов и то же самое делал представитель РПЦ митрополит Павел, это вызывало лишь понятную брезгливость и чувство полной безнаказанности у постсоветских элит, сетует Безпалько.

Нужно меняться самим и менять свою политику коренным образом, заключил собеседник издания.