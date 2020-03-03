«Теперь они требуют всё больше и больше. И будут требовать — Лукашенко очень хороший пример. Мы и так уже в «недружественном кольце», но это самое «кольцо», состоящее из птенцов кукушки, настоятельно требует кормить их на сотни миллиардов долларов», — категоричен эксперт.
Россия должна вести себя как сильный игрок, прежде всего на постсоветском пространстве — тогда её будут уважать, к ней потянутся, начнут формироваться по-настоящему пророссийские и прорусские элиты, подчеркнул политолог.
Но когда бывший посол РФ Суриков одобрял арест пророссийских публицистов и то же самое делал представитель РПЦ митрополит Павел, это вызывало лишь понятную брезгливость и чувство полной безнаказанности у постсоветских элит, сетует Безпалько.
Нужно меняться самим и менять свою политику коренным образом, заключил собеседник издания.