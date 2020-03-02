Депутаты Верховной Рады должны провести очень серьезный разговор с правоохранительными органами, чтобы обеспечить «посадки», которые новая власть обещала в прошлом году. Об этом 2 марта на согласительном совете парламента заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, комментарий которого транслировал телеканал «Рада»

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По словам Корниенко, Рада должна серьезно поговорить с главами правоохранительных органов, которые будут отчитываться в парламенте в среду. В частности, выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа прокуратуры «мешает выдвигать реальные подозрения».

Корниенко также анонсировал «непростой разговор» с руководством Национального антикоррупционного бюро, которое до этого «пять лет рассказывало, что их работе мешает отсутствие политической воли».