«Пришла весна — много людей ожидают "посадок", которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать», — сказал он.
По словам Корниенко, Рада должна серьезно поговорить с главами правоохранительных органов, которые будут отчитываться в парламенте в среду. В частности, выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа прокуратуры «мешает выдвигать реальные подозрения».
Корниенко также анонсировал «непростой разговор» с руководством Национального антикоррупционного бюро, которое до этого «пять лет рассказывало, что их работе мешает отсутствие политической воли».