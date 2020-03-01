Вступили в силу новые правила выезда граждан Украины в РФ, теперь украинцы могут пересекать границу с Россией только по заграничным паспортам. Об этом 1 марта сообщил сайт «Украинские новости»

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял 18 декабря 2019 года, оно вступило в силу 1 марта 2020 года.

«Таким образом, с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией осуществляется на основании заграничного паспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию России», — уточняет издание.

Однако при въезде украинцев с территории России на Украину Государственная пограничная служба Украины будет пропускать граждан Украины, как и прежде, по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. За 2019 год российское гражданство получили почти 300 тысяч украинцев © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По словам главы МИДа Вадима Пристайко, такая мера поможет пограничникам отслеживать и ловить должников. Он уверен, что пропуск по загранпаспортам значительно сократит время прохождения пограничного контроля, так как для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Одновременно с введением новых правил выезда граждан Украины в РФ, приостанавливается действие положений соглашения с Россией от 16 января 1997 года, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.