По мотивам очередного витка «премьерских страданий» на Украине Telegram-канал Украина.ру решил выяснить у своих подписчиков, кого они назвали бы лучшим главой украинского правительства за последние 15 лет

Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука его рейтинг начал падать. Глава Кабмина даже подал на рассмотрение президенту заявление об отставке, однако Владимир Зеленский отказался его подписывать.

Тем не менее, в последние дни украинские СМИ все активнее со ссылкой на различные источники сообщают о том, что отставка Гончарука не за горами, а на его место уже рассматривается ряд кандидатов. Наиболее часто среди них называют трех бывших вице-премьеров страны — Сергея Тигипко, Валерия Хорошковского и Олега Дубину.

При этом депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Евгений Шевченко настаивает на том, что «слуги народа» готовы поддержать только одного кандидата на должность нового премьера — экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

А пока личность нового главы Кабмина и вероятность отставки нынешнего остаются под вопросом, Telegram-канал Украина.ру решил выяснить, кого из премьеров предыдущих 15 лет читатели считают лучшим.

Среди кандидатов: Виктор Янукович (21 ноября 2002 — 5 января 2005, 4 августа 2006 — 23 ноября 2007, 23 ноября — 18 декабря 2007), Николай Азаров (7-28 декабря 2004, 5-24 января 2005, 11 марта 2010 — 28 января 2014), Юлия Тимошенко (24 января — 4 февраля 2005, 4 февраля — 8 сентября 2005, 18 декабря 2007 — 3 марта 2010, 3- 11 марта 2010), Юрий Ехануров (8-21 сентября 2005, 22 сентября 2005 — 26 мая 2006, 26 мая — 4 августа 2006), Арсений Яценюк (27 февраля 2014 — 14 апреля 2016), Владимир Гройсман (14 апреля 2016 — 29 августа 2019) и Алексей Гончарук (с 29 августа 2019).

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