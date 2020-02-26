В Закарпатской области у двух пассажиров автобуса, который возвращался из Италии, поднялась температура. Об этом 26 февраля сообщает «112 Украина»

Автобус остановили на пункте пропуска «Тиса». У двоих пассажиров была зафиксирована повышенная температура. Людей изолировали, чтобы проверить их состояние здоровья.

«Учитывая, что он (один из пассажиров. — Ред.) ехал в автобусе, в закрытом помещении, более суток, то все эти граждане были помещены на обсервацию», — говорится в сообщении.

На Украине госпитализирована вернувшаяся из зоны вспышки коронавируса в Италии женщина © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

В больнице провели дезинфекцию и заявили, что опасности нет.