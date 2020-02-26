Автобус остановили на пункте пропуска «Тиса». У двоих пассажиров была зафиксирована повышенная температура. Людей изолировали, чтобы проверить их состояние здоровья.
«Учитывая, что он (один из пассажиров. — Ред.) ехал в автобусе, в закрытом помещении, более суток, то все эти граждане были помещены на обсервацию», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что они находились в больнице с утра, и после проверки всех пациентов отпустили домой.
В больнице провели дезинфекцию и заявили, что опасности нет.