Российский премьер Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко, занимавшего должность торгпреда РФ в Армениии, торговым представителем Москвы на Украине. Соответствующий документ был опубликован 25 февраля на официальном портале правовой информации

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