«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.
Бабко сменил на этом посту Сергея Соломина, который исполнял обязанности торгпреда на Украине.
«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.
Бабко сменил на этом посту Сергея Соломина, который исполнял обязанности торгпреда на Украине.
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