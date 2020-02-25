«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Кущ: Армения показывает Украине путь выхода из экономического тупика
Кущ: Армения показывает Украине путь выхода из экономического тупика
© Facebook, Алексей Кущ
Бабко сменил на этом посту Сергея Соломина, который исполнял обязанности торгпреда на Украине.