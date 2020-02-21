Социологи отмечают, что уровень доверия к правительству существенно снизился в течение последних месяцев. Наивысших показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли — только 22%.
По данным опроса, деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные действия — 29,5%, не поддерживают — 52%. В феврале 2020 года полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия — 34%, не поддерживают — 51%.
Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.