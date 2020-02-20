По версии следствия, в течение пяти лет руководители госпредприятий сдавали в аренду приближенным бизнесменам буксиры государственного портового флота по значительно заниженной цене — в 10-15 раз меньше фактических затрат.
Арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные и праздничные дни, а расходы на обслуживание, заправку и ремонт буксиров осуществлял Одесский морской торговый порт себе в убыток.
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Фирмы-арендаторы буквально взяли под собственный контроль услуги буксировки, которые должно было предоставлять госпредприятие. Сверхприбыли от судовладельцев, соответственно, попадали не в бюджет, а в карманы предпринимателей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). Обыски продолжаются.