Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски в госпредприятиях «Одесский морской торговый порт» и «Администрация морских портов (АМПУ)», а также их подразделениях – руководство предприятий подозревают в масштабных злоупотреблениях, сообщила пресс-служба СБУ 19 февраля

Закрепили статус колонии: итоги 2019 года для портов Украины © seaport.com.ua версии следствия, в течение пяти лет руководители госпредприятий сдавали в аренду приближенным бизнесменам буксиры государственного портового флота по значительно заниженной цене — в 10-15 раз меньше фактических затрат.

Арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные и праздничные дни, а расходы на обслуживание, заправку и ремонт буксиров осуществлял Одесский морской торговый порт себе в убыток.

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Фирмы-арендаторы буквально взяли под собственный контроль услуги буксировки, которые должно было предоставлять госпредприятие. Сверхприбыли от судовладельцев, соответственно, попадали не в бюджет, а в карманы предпринимателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). Обыски продолжаются.