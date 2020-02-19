В интервью франкоязычному изданию Le Courrier de Russie исполнительный директор МИА «Россия сегодня», а в прошлом главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, зачем его преследовали прошлые власти Украины и как изменилась ситуация в стране при новом руководстве

Рассказывая о причинах своего ареста на Украине, он напомнил, что власти страны создали комиссию из журналистов, специалистов по медиа и депутатов, которая должна была составить список публикаций, представляющих угрозу государству. По его словам, эти люди выполняли свою работу честно, обращая внимание на отдельные СМИ, при этом не осуждая их, РИА Новости Украина в число этих 40 изданий не входили. Статьи (а точнее подборки информации), за которые Кириллу Вышинскому предъявили обвинения, собрали не члены комиссии, а сотрудники органов внутренней безопасности. РИА Новости: Кирилл Вышинский рассказал о публикации, за которую его арестовали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Конечно, это не Украина бросила меня в тюрьму, а политики для очень конкретных целей. Я имею в виду, в частности, бывшего президента Петра Порошенко, напавшего на меня накануне президентской кампании, чтобы попытаться вернуть утраченную популярность, разжигая антироссийскую истерию. Кроме того, ему нужно было обменять заключённых на украинцев, задержанных в России, когда придёт время», — заявил Вышинский.

По мнению журналиста, в конечном итоге провокация, устроенная против него, навредила самому Порошенко, ведь бывший президент доказал украинцам, что его великие речи о свободе слова выражения и свободе СМИ — это не более чем ветер. Он напомнил и о других случаях преследования представителей СМИ прошлыми властями, например, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва был вынужден эмигрировать с Украины и просить политическое убежище в Австрии.

Корреспондент спросила Вышинского, в какой момент ситуация в стране перевернулась с ног на голову, ведь ещё 10 лет назад украинский медиаландшафт считался одним из самых динамичных в Европе, и никто не заботился о том, что пресса была в основном русскоязычной.

«Поворот восходит к 2014 году. Сознавая, что больше нечего предложить, новая власть стремилась использовать по максимуму чувства некоторых украинцев, но эта политика фактически ускорила распад страны. Часть населения (не только в Крыму и Донбассе) чувствовала, что правительство майдана заходит слишком далеко. Многие люди чувствовали себя отверженными, они отказались придерживаться новой идеологии и отвергли новые правила игры», — заявил Вышинский.

Он подчеркнул, что Виктор Ющенко, занимавший пост президента Украины с 2005 по 2010 годы, конечно, не был ангелом, но он хотя бы уделял внимание общественному мнению. В 2007 году адвокат из Донецка оспорил решение о присвоении звания Героя Украины националисту Роману Шухевичу и выиграл в Верховном суде.

«Нынешнее правительство, похоже, не намерено идти на компромисс. С конца 2020 года начальное и среднее образование на русском языке будет полностью запрещено, а в герои записывают тех, кого ещё недавно считали военными преступниками злодеями», — уверен Вышинский.

По его словам, для многих его коллег политика стала приоритетнее профессионализма: некоторые украинские журналисты не читали статьи на РИА Новости Украина, но при этом презирали сотрудников агентства и отказывала им в статусе журналистов из принципа, что они писали «для России». На вопрос, почему он не может называть себя журналистом и почему его называют пропагандистом, в ответ Вышинский получал лишь молчание. Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк

«Европейский суд по правам человека приравнял условия содержания в Лукьяновском СИЗО в Киеве, где я провёл пять месяцев, к пыткам. Я думаю, что этим всё сказано. Я прошёл три тюрьмы: херсонскую, одесскую и киевскую. Бывшие начальники пенитенциарных учреждений на Украине говорят, что это худшие в стране на всех уровнях. Самым болезненным для меня в этот период было чувство глубокой несправедливости. Даже мои сокамерники, лица, совершившие серьёзные преступления, известные преступники, были шокированы этой нелепостью — обвинение в «государственной измене» тому, кто просто писал статьи и выполнял свою работу», — подчеркнул журналист.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, спустя два дня его арестовали по обвинению в государственной измене. По версии спецслужб, он оказывал поддержку ДНР и ЛНР, а также посещал Крым для проведения подрывной деятельности. Обеспокоенность этой ситуацией выражал и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. В письме уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой он напоминал, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом, представители прессы не могут подвергаться выдворению или иным образом наказываться в результате законного осуществления их профессиональной деятельности. Вышинского освободили осенью 2019 года в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией.